Решение о торговле алкоголем местная администрация должна согласовывать с военным командованием – Кабмин

Кабмин утвердил порядок запрета торговли алкогольными напитками в определенное время суток.

Кабмин утвердил порядок установления областными государственными администрациями (областными военными администрациями) во время военного положения запрета торговли алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в определенный период суток.

Предусмотрено, что запрет торговли алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в пределах соответствующей территории в определенный период суток устанавливается решением председателя облгосадминистрации (начальника областной военной администрации – в случае ее образования), проект которого согласовывается с соответствующим военным командованием (оперативным командованием), в целях обеспечения общественной безопасности и порядка.

Кроме того, внесены изменения в постановление КМУ от 29.12.2021 г. № 1457 «Об утверждении Порядка запрета торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в условиях правового режима военного положения в Украине или отдельных ее местностях» с целью приведения ее положений в соответствие с обновленной редакции пункта 13 части первой статьи 8 Закона «О правовом режиме военного положения».

Автор: Наталя Мамченко

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