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Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

07:50, 30 декабря 2024
Законопроект предусматривает исключение такого основания для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, после уведомления о подозрении.
Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства
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Кабмин на своем заседании 27 декабря одобрил законопроект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О прокуратуре» по устранению препятствий для сторон уголовного производства в доступе к правосудию».

Законопроект направлен на усовершенствование уголовного процессуального законодательства в части сроков досудебного расследования и обжалование закрытия уголовного производства.

Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 219 УПК, которыми предусмотреть, что не позднее последнего дня срока окончания досудебного расследования, определенного настоящей статьей, прокурор обязан совершить одно из действий, предусмотренных частью второй статьи 283 УПК Украины.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 284 УПК, которыми исключить такое основание для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК Украины, после уведомления о подозрении.

Изменениями в статью 294 УПК предлагается предоставить возможность прокурору продлевать срок досудебного расследования со дня уведомления лица о подозрении в совершении преступления до шести месяцев.

К тому же, проектом Закона предлагается дополнить статью 571 УПК новыми положениями, согласно которым в уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины, вопрос о создании совместных следственных групп может рассматриваться и решаться руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры и т.д.

Напомним, как ранее отмечали НАБУ и САП, в УПК нужно отменить возможности закрытия уголовных дел из-за истечения срока расследования. Также прокурорам вместо следственных судей предлагается дать право продлевать сроки следствия.

Такие изменения значительно упростят работу правоохранителям, если они не смогли собрать доказательства вины в установленные сроки.

Предыдущие законодательные предложения свидетельствуют, что такую ​​отмену сроков предлагается ввести не только по коррупционным делам, но и делам, касающимся бизнеса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ даже внесло пункт об изменения в УПК в свой Меморандум. Значит ли это, что фактически следствие сможет продолжаться вечно, в МВФ не уточнили.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Законопроект предусматривает исключение такого основания для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, после уведомления о подозрении.

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