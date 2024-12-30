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Кабмін схвалив законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

07:50, 30 грудня 2024
Законопроект передбачає виключення такої підстави для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.
Кабмін схвалив законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження
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Кабмін на своєму засіданні 27 грудня схвалив законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо усунення перешкод для сторін кримінального провадження у доступі до правосуддя».

Законопроект спрямований на удосконалення кримінального процесуального законодавства в частині строків досудового розслідування та оскарження закриття кримінального провадження.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 219 КПК, якими передбачити, що не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 КПК України.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 284 КПК, якими виключити таку підставу для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК України після повідомлення особі про підозру.

Змінами до статті 294 КПК пропонується надати можливість прокурору продовжувати строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину до шести місяців.

До того ж, проектом Закону пропонується доповнити статтю 571 КПК новими положеннями, згідно з якими у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тощо.

Нагадаємо, як раніше зазначали НАБУ і САП, у КПК потрібно скасувати можливості закриття кримінальних справ через сплив строку розслідування. Також прокурорам замість слідчих суддів пропонується дати право продовжувати строки слідства.

Такі зміни значно спростять роботу правоохоронцям, якщо вони не змогли зібрати докази вини особи у встановлені строки.

Попередні законодавчі пропозиції свідчать, що таке скасування строків пропонується запровадити не лише у корупційних справах, а у й справах, які стосуються бізнесу. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», МВФ навіть внесло пункт про зміну до КПК до свого Меморандуму. Чи означає це, що фактично слідство зможе тривати вічно, у МВФ не уточнили.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін схвалив законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

Законопроект передбачає виключення такої підстави для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

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