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Міністр закордонних справ України скоординував із Ентоні Блінкеном посилення ППО

18:24, 27 грудня 2024
Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен обговорили нові кроки підтримки України з боку США.
Міністр закордонних справ України скоординував із Ентоні Блінкеном посилення ППО
Фото: mfa.gov.ua
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Сибіга подякував Блінкену за зусилля, спрямовані на забезпечення якнайшвидшого надання Україні раніше запланованої допомоги.

«Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію. Я ціную рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена», — зазначив міністр.

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США МЗС ППО

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