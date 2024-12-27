Міністр закордонних справ України скоординував із Ентоні Блінкеном посилення ППО

Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен обговорили нові кроки підтримки України з боку США.

Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Сибіга подякував Блінкену за зусилля, спрямовані на забезпечення якнайшвидшого надання Україні раніше запланованої допомоги.

«Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію. Я ціную рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена», — зазначив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.