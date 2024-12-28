Практика судів
  1. В Україні

Планували диверсії на залізниці — правоохоронці викрили трьох агентів РФ

07:36, 28 грудня 2024
Агентам РФ інкриміновано державну зраду та диверсію.
Планували диверсії на залізниці — правоохоронці викрили трьох агентів РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру трьом учасникам агентурної мережі РФ, які готували диверсії на залізниці та вели розвідувальну діяльність на користь ворога. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Агентам РФ інкриміновано державну зраду та диверсію. А мешканцю м. Рівне також інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За даними слідства, двоє мешканців тимчасово окупованого Криму, які переїхали туди після 2014 року, залучили до співпраці рівнянина. Раніше чоловік вже був засуджений за торгівлю людьми та перебував на іспитовому терміні.

За їх завданням підозрюваний приїхав у м. Харків та за наданими координатами знайшов схрон зі зброєю - ручним протитанковим гранатометом РПГ-7 та боєприпасами до нього. Він переніс знахідку в інше місце та заховав у лісі, після чого передав координати схрону кураторам РФ. Надалі цю зброю мали використовувати для підривної діяльності на території України.

У вересні 2024 року підозрюваний отримав нове завдання від представників РФ - вчинити диверсії на залізниці у західних областях України. Саме цим сполученням прямують потяги із цивільними особами, а також з гуманітарним вантажем.

«Добре орієнтуючись в цьому регіоні, рівнянин самостійно обрав місце вчинення диверсії – залізничну колію поруч з розташуванням оборонної споруди «Тараканівський форт», а також місця, де він планував розмістити приховані відеокамери для фіксації диверсії.

За його задумом потяг мав зійти з рейок. Це призвело б до руйнування залізничного полотна, самого потягу та пошкодження вантажу», - додали у прокуратурі.

Підозрюваного затримали напередодні вчинення диверсії, у зв’язку з чим йому не вдалося довести злочин до кінця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Кабмін відновив заходи державного ринкового нагляду та контролю стосовно всіх видів нехарчової продукції

Постанова про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану втратила чинність.

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області