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Планировали диверсии на железной дороге — правоохранители разоблачили трех агентов РФ

07:36, 28 декабря 2024
Агентам РФ инкриминирована государственная измена и диверсия.
Планировали диверсии на железной дороге — правоохранители разоблачили трех агентов РФ
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам агентурной сети РФ, которые готовили диверсии на железной дороге и вели разведывательную деятельность в пользу врага. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Агентам РФ инкриминирована государственная измена и диверсия. А жителю г. Ровно также инкриминируется незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, двое жителей временно оккупированного Крыма, переехавших туда после 2014 года, привлекли к сотрудничеству житель города. Ранее мужчина уже был осужден за торговлю людьми и находился на испытательном сроке.

По их заданию подозреваемый приехал в г. Харьков и по предоставленным координатам нашел схрон с оружием – ручным противотанковым гранатометом РПГ-7 и боеприпасами к нему. Он перенес находку в другое место и спрятал в лесу, после чего передал координаты хранения кураторам РФ. В дальнейшем это оружие должны были использовать для подрывной деятельности на территории Украины.

В сентябре 2024 года подозреваемый получил новую задачу от представителей РФ – совершить диверсии на железной дороге в западных областях Украины. Именно этим сообщением следует поезда с гражданскими лицами, а также с гуманитарным грузом.

«Хорошо ориентируясь в этом регионе, житель самостоятельно выбрал место совершения диверсии – железнодорожный путь рядом с расположением оборонного сооружения «Тараковский форт», а также места, где он планировал разместить скрытые видеокамеры для фиксации диверсии.

По его замыслу поезд должен сойти с рельсов. Это привело бы к разрушению железнодорожного полотна, самого поезда и повреждения груза», - добавили в прокуратуре.

Подозреваемый был задержан накануне совершения диверсии, в связи с чем ему не удалось довести преступление до конца.

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прокуратура

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