Практика судов
  1. В Украине

Министр иностранных дел Украины скоординировал с Энтони Блинкеном усиление ПВО

18:24, 27 декабря 2024
Андрей Сибига и Энтони Блинкен обсудили новые шаги поддержки Украины со стороны США.
Министр иностранных дел Украины скоординировал с Энтони Блинкеном усиление ПВО
Фото: mfa.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сибига поблагодарил Блинкена за усилия, направленные на обеспечение скорейшего предоставления Украине ранее запланированной помощи.

«Мы скоординировали дальнейшую поддержку, включая предоставление Украине возможностей противовоздушной обороны и увеличение давления на Россию. Я ценю решительное лидерство США и госсекретаря Энтони Блинкена», - отметил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США МИД ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюро экономической безопасности будет анализировать риски в сфере экономики, приводящие к ее тенизации

Кабмин уполномочил БЭБ проанализировать факторы тенизации экономики и постоянно собирать соответствующие данные.

Кабмин вводит проверку «чернобыльских» пенсий в 2025 году

«Чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

Кабмин утвердил перечень должностей военнослужащих, в частности, в СБУ, которые должны знать английский язык

На определенные должности военной службы можно будет назначить только со знанием английского языка.

Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

Жалобы на судей в порядке приоритетности, 30 дней на открытие или отказ в открытии дисциплинарного дела, проверка судей, подавших заявления об отставке.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео