Министр иностранных дел Украины скоординировал с Энтони Блинкеном усиление ПВО

Андрей Сибига и Энтони Блинкен обсудили новые шаги поддержки Украины со стороны США.

Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сибига поблагодарил Блинкена за усилия, направленные на обеспечение скорейшего предоставления Украине ранее запланированной помощи.

«Мы скоординировали дальнейшую поддержку, включая предоставление Украине возможностей противовоздушной обороны и увеличение давления на Россию. Я ценю решительное лидерство США и госсекретаря Энтони Блинкена», - отметил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.