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Рішення про торгівлю алкоголем місцева адміністрація повинна погоджувати з військовим командуванням – Кабмін

10:30, 28 грудня 2024
Кабмін затвердив порядок заборони торгівлі алкогольними напоями в певний час доби.
Рішення про торгівлю алкоголем місцева адміністрація повинна погоджувати з військовим командуванням – Кабмін
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Кабмін затвердив Порядок встановлення обласними державними адміністраціями (обласними військовими адміністраціями) під час воєнного стану заборони торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, у визначений період доби.

Передбачено, що заборона торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в межах відповідної території у визначений період доби встановлюється рішенням голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації – у разі її утворення), проект якого погоджується з відповідним військовим командуванням (оперативним командуванням), з метою забезпечення громадської безпеки і порядку.

Крім того, внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1457 «Про затвердження Порядку заборони торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях» з метою приведення її положень у відповідність до оновленої редакції пункту 13 частини першої статті 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану».

Автор: Наталя Мамченко

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