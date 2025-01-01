У ПФ пояснили, чи зарахують період військової служби до пільгового стажу

У ПФ повідомили, що час проходження військової служби зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи зарахують період військової служби до пільгового стажу.

У відомстві зазначають, що час проходження військової служби, як строкової, так і в особливий період відповідно до Закону України «Про оборону України» зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю.

«Тож, право на призначення пенсії на пільгових умовах зберігається, але у випадку, що період військової служби не перевищує термін пільгової роботи людини», - заявили у відомстві.

Раніше ми писали, як мають бути оформлені документи для зарахування стажу.

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