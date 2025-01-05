Практика судів
  1. В Україні

Українцям пояснили, чи потрібно реєструватися у центрі зайнятості при достроковому виході на пенсію

07:36, 5 січня 2025
Право на достроковий вихід на пенсію гарантується за певних умов.
Українцям пояснили, чи потрібно реєструватися у центрі зайнятості при достроковому виході на пенсію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Запорізька обласна служба зайнятості пояснив, чи потрібно реєструватися у центрі зайнятості при достроковому виході на пенсію.

«Так, обов’язково», - заявили у відомстві.

Зареєстровані безробітні, які звільнені з останнього місця роботи за ст. 40 п.1 (ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання, скорочення),  і яким на день звільнення залишилося не більш як півтора року до досягнення пенсійного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію.

Право на достроковий вихід на пенсію гарантується за умови:

1) реєстрації у центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення.

2) відсутності протягом семи календарних днів підходящої роботи;

3) наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;

«Аби вийти на пенсію достроково, людині треба звернутись до центру зайнятості, написати заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України. Після отримання клопотання звернутись з ним до відділу Пенсійного фонду України», - повідомили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Справа суддів господарських судів Львівщини – нові подробиці

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду, але це ще не кінець історії – всі гроші також знайти поки що не вдалося.

Представник ТЦК взяв хабар з військовозобов’язаного і отримав покарання з випробуванням – що вирішив Верховний Суд

Складається практика, за якою формальним «ухилянтам» можна призначати лише реальне позбавлення волі, а представники ТЦК, які обвинувачуються в хабарництві, можуть отримати покарання з випробуванням.

ТЦК може накласти штраф, якщо у Резерв+ військово-обліковий документ не містить QR-коду – суд

Військово-обліковий документ у Резерв+ без QR-коду є недійсним, тому ТЦК має право накласти штраф.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду