Українцям пояснили, чи потрібно реєструватися у центрі зайнятості при достроковому виході на пенсію

Право на достроковий вихід на пенсію гарантується за певних умов.

Запорізька обласна служба зайнятості пояснив, чи потрібно реєструватися у центрі зайнятості при достроковому виході на пенсію.

«Так, обов’язково», - заявили у відомстві.

Зареєстровані безробітні, які звільнені з останнього місця роботи за ст. 40 п.1 (ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання, скорочення), і яким на день звільнення залишилося не більш як півтора року до досягнення пенсійного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію.

Право на достроковий вихід на пенсію гарантується за умови:

1) реєстрації у центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення.

2) відсутності протягом семи календарних днів підходящої роботи;

3) наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;

«Аби вийти на пенсію достроково, людині треба звернутись до центру зайнятості, написати заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України. Після отримання клопотання звернутись з ним до відділу Пенсійного фонду України», - повідомили у відомстві.

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