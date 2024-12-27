Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Кабмін 27 грудня вніс зміни до постанови КМУ від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб» з метою приведення її у відповідність до чинного законодавства України.

Запроваджено зарахування до вислуги років періоду служби, набутого за період роботи/проходження служби в державах, які входили до складу колишнього СРСР. Запроваджено зарахування на пільгових умовах до вислуги років для визначення розміру пенсії особам, зазначеним в абзаці першому пункті 1 постанови № 393, одного місяця служби за три місяці часу проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Поширено дію постанови №393 на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Передбачено, що вислуга років не переглядається для осіб, яким вже при призначенні пенсії було обчислено вислугу років в календарному та пільговому обчисленні в разі зміни законодавства тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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