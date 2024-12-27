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Інститут журналістики КНУ розірвав контракт із професором Василенком

18:49, 27 грудня 2024
КНУ достроково звільнив викладача за недотримання етичних стандартів.
Інститут журналістики КНУ розірвав контракт із професором Василенком
Фото: Главком
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка достроково розірвав контракт із викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком. Про це повідомили на офіційному сайті університету.

Причиною звільнення стали систематичні порушення норм Етичного кодексу, умов контракту та загальних етичних стандартів. В університеті зазначили, що поведінка Василенка «суперечила етичним принципам університетської спільноти» і завдала репутаційної шкоди закладу.

«На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до умов контракту та законодавства (пункт 8 ст. 36 КЗпП України)», — йдеться у заяві.

КНУ підкреслив свою відданість принципам академічної етики, захисту прав членів спільноти та збереженню репутації університету.

Нагадаємо, Вчена рада Навчально-наукового інституту журналістики проголосувала за звільнення професора КНУ Василенка через висловлювання про «голодних українок».

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», ректор університету Володимир Бугров повідомив, що вже звернувся до комісії з етики, яка орієнтовно 26 грудня оцінить поведінку Василенка. У разі визнання його висловлювань невідповідними етичним нормам, професор отримає другу догану і може бути звільнений відповідно до Кодексу законів про працю.

Крім того, Омбудсман Дмитро Лубінець ініціював розслідування через заяви професора КНУ Микити Василенка.

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Київ звільнення

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