Азербайджан посилить правила перебування для росіян

Азербайджан змінить правила тимчасового перебування громадян Росії.

Фото: report.az

Азербайджан посилить для громадян Росії правила перебування в країні і скоротить допустимі терміни їх перебування. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Айхан Гаджізаде, пише report.az.

Він зазначив, що Баку має намір дотримуватися принципів паритету та взаємності у питаннях міграційної політики.

За його словами, це стане дзеркальною відповіддю на нововведення Москви у цій сфері.

У Баку нагадали, що Росія з 1 січня 2025 скорочує термін перебування іноземців до 90 днів протягом року.

Варто додати, що це рішення було прийнято через декілька дні після авіакатастрофи літака Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані. Його падіння могла спричинити російська ППО.

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