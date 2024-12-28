Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян

Азербайджан изменит правила временного пребывания для граждан России.

Фото: report.az

Азербайджан ужесточит для граждан России правила пребывания в стране и сократит допустимые сроки их нахождения. Об этом сообщил представителя Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, пишет report.az.

Он отметил, что Баку намерен придерживаться принципов паритета и взаимности в вопросах миграционной политики.

По его словам, это станет зеркальным ответом на нововведения Москвы в этой сфере.

В Баку напомнили, что Россия с 1 января 2025 года сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года.

Стоит добавить, что это решение было принято через несколько дней после авиакатастрофы упавшего в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines. Его падение могло повлечь российское ПВО.

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