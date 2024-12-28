Погода на Новый год 2025 – где похолодает и пройдет мокрый снег

31 декабря в некоторых областях Украины прогнозируется понижение температуры воздуха.

Погода в новогоднюю ночь будет теплой, с минимальным количеством осадков. Такой прогноз сделала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, последняя суббота и воскресенье декабря будут под влиянием антициклона, благодаря которому на большинстве территории страны будет наблюдаться плюсовая температура и маловетренная погода.

«Исходные завершающие уже старенького 2024 года будут синоптически спокойными. Существенных осадков не прогнозируется, разве что облачную туманную погода кое-где организует туман. Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то и даже ветра какого-то внятного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как приклеилась к нулю и небольшим плюсам, так и держится», — сказала синоптика.

Она отметила, что в Киеве завершающие выходные года будут теплыми, облачными и маловетренными. В ночные часы ожидается около нуля, днем ​​0+2 градуса.

«Заглядывая вперед, в Новый год, можно увидеть, что 31 декабря предполагается крошечное снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега», — заявила Диденко.

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