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В Киеве пьяная водитель Тесли влетела в бетонный забор, есть жертвы — фото

12:43, 28 декабря 2024
Водитель совершила наезд на бетонный забор, от чего автомобиль опрокинулся на крышу.
В Киеве пьяная водитель Тесли влетела в бетонный забор, есть жертвы — фото
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В Киеве полиция задержала водителя Теслы, которая пьяной совершила смертельное ДТП. В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу, а двое пассажиров автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Событие с участием электрокара произошло ночью в Соломенском районе столицы во время комендантского часа.

Правоохранители установили, что водитель Tesla, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не выбрала безопасной скорости движения и не справившись с управлением выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на бетонный забор, от чего автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля – 40-летний мужчина и женщина 1983 года рождения, погибли на месте. Водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения - прибор «Драгер» показал 1,84 промилле. Правоохранители задержали 41-летнюю женщину.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до десяти лет.

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ДТП Киев пьяное ДТП

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