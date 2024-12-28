Правительство утвердило порядок ведения Реестра госсертификатов по благополучию животных

Документ реализует требования по внедрению унифицированной информационной системы, содержащей сведения о государственных сертификатах и временных допусках.

Фото: agroportal.ua

Кабинет Министров Украины на своем заседании утвердил порядок ведения Реестра государственных сертификатов о наличии достаточных знаний и навыков соблюдения требований законодательства о благополучии животных. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Проект постановления разработан во исполнение ч. 11 ст. 80 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и принят в рамках выполнения требований по евроинтеграционному курсу Украины.

Проект постановления реализует требования по внедрению унифицированной информационной системы, содержащей сведения о государственных сертификатах и ​​временных допусках, а также информацию о:

владельца государственного сертификата или временного допуска;

направление подготовки по соблюдению требований законодательства о благополучии животных: по виду или видам обращения с животными (содержание, умерщвление, транспортировка и/или сопутствующие операции), видам (трупам видов) животных, типу оборудования и конкретным операциям по умерщвлению сельскохозяйственных животных;

наименование и местонахождение уполномоченного лица, выдавшего свидетельство о прохождении подготовки по соблюдению требований законодательства о благополучии животных и дате его выдачи, или наименование и местонахождение учебного заведения, в случае прохождения подготовки в учреждении профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, что включены в перечень учебных заведений, относительно которых принято решение о признании, и дата завершение такой подготовки;

сведения о привлечении к ответственности за нарушение требований законодательства о благополучии животных и/или законодательства о защите животных от жестокого обращения (прилагается копия письменной декларации, постановления о наложении административного взыскания и т.п.);

решение о выдаче государственного сертификата или временного допуска;

аннулирование государственного сертификата;

возврат/извлечение государственного сертификата в случае его аннулирования;

срок действия временного допуска.

Постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

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