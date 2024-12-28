Практика судів
  1. В Україні

Уряд затвердив порядок ведення Реєстру держсертифікатів щодо благополуччя тварин

13:48, 28 грудня 2024
Документ реалізує вимоги щодо впровадження уніфікованої інформаційної системи, яка містить відомості про державні сертифікати та тимчасові допуски.
Уряд затвердив порядок ведення Реєстру держсертифікатів щодо благополуччя тварин
Фото: agroportal.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект постанови розроблений на виконання ч. 11 ст. 80 Закону України «Про ветеринарну медицину» та прийнятий в рамках виконання вимог щодо євроінтеграційного курсу України.

Проект постанови реалізує вимоги щодо впровадження уніфікованої інформаційної системи, яка містить відомості про державні сертифікати та тимчасові допуски, а також інформацію про:

власника державного сертифіката або тимчасового допуску;

напрям підготовки щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин: за видом або видами поводження з тваринами (утримання, умертвіння, транспортування та/або супутні операції), видами (трупами видів) тварин, типом обладнання та конкретними операціями з умертвіння сільськогосподарських тварин;

найменування та місцезнаходження уповноваженої особи, що видала свідоцтво про проходження підготовки щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та дату його видачі, aбo найменування та місцезнаходження закладу освіти, у разі проходження підготовки у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, що включені до переліку закладів освіти, щодо яких прийнято рішення про визнання, та дата завершення такої підготовки;

відомості про притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства про благополуччя тварин та/або законодавства про захист тварин від жорстокого поводження (додається копія письмової декларації, постанови про накладення адміністративного стягнення тощо);

рішення про видачу державного сертифіката або тимчасового допуску;

анулювання державного сертифіката;

повернення/вилучення державного сертифіката у разі його анулювання;

строк дії тимчасового допуску.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмеження на виїзд для громадян віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, зумовлені правовим режимом воєнного стану та конституційним обов`язком – суддя Верховного Суду Олеся Радишевська висловила окрему думку

Суддя КАС ВС Олеся Радишевська висловила окрему думку, в якій вказала, що право громадян України, які здобувають освіту за кордоном, на перетин державного кордону України є обмеженим.

Наявність у сім’ї чоловіка статусу багатодітної, та утримання ним трьох дітей, один з яких досяг повноліття, не надають йому права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд назвав умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку.

Право поліції затримувати громадян, які перебувають на вулиці у комендантську годину, закріплять законодавчо

В Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години і перебування у населених пунктах, де проводиться евакуація.

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну щодо надання пільгових кредитів на житло для членів ВРП, ВККС, працівників їх секретаріатів, ДСА та Школи суддів

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до уряду, аби той включив до переліку пільгових категорій для доступної іпотеки членів Вищої ради правосуддя, ВККС та працівників їх секретаріатів, членів їх родин, працівників Державної судової адміністрації та її теруправлінь, працівників Школи суддів, а також суддів та працівників апаратів.

Рішення про торгівлю алкоголем місцева адміністрація повинна погоджувати з військовим командуванням – Кабмін

Кабмін затвердив порядок заборони торгівлі алкогольними напоями в певний час доби.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області