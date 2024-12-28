Уряд затвердив порядок ведення Реєстру держсертифікатів щодо благополуччя тварин

Документ реалізує вимоги щодо впровадження уніфікованої інформаційної системи, яка містить відомості про державні сертифікати та тимчасові допуски.

Фото: agroportal.ua

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект постанови розроблений на виконання ч. 11 ст. 80 Закону України «Про ветеринарну медицину» та прийнятий в рамках виконання вимог щодо євроінтеграційного курсу України.

Проект постанови реалізує вимоги щодо впровадження уніфікованої інформаційної системи, яка містить відомості про державні сертифікати та тимчасові допуски, а також інформацію про:

власника державного сертифіката або тимчасового допуску;

напрям підготовки щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин: за видом або видами поводження з тваринами (утримання, умертвіння, транспортування та/або супутні операції), видами (трупами видів) тварин, типом обладнання та конкретними операціями з умертвіння сільськогосподарських тварин;

найменування та місцезнаходження уповноваженої особи, що видала свідоцтво про проходження підготовки щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та дату його видачі, aбo найменування та місцезнаходження закладу освіти, у разі проходження підготовки у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, що включені до переліку закладів освіти, щодо яких прийнято рішення про визнання, та дата завершення такої підготовки;

відомості про притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства про благополуччя тварин та/або законодавства про захист тварин від жорстокого поводження (додається копія письмової декларації, постанови про накладення адміністративного стягнення тощо);

рішення про видачу державного сертифіката або тимчасового допуску;

анулювання державного сертифіката;

повернення/вилучення державного сертифіката у разі його анулювання;

строк дії тимчасового допуску.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року.

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