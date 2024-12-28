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Загинули десятки дітей — у соцмережах поширюється небезпечна «гра у задушення»

12:25, 28 грудня 2024
У США кожен десятий підліток уже намагався задушити себе.
Загинули десятки дітей — у соцмережах поширюється небезпечна «гра у задушення»
Фото: neuroflex.ua
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У світі почала поширюється смертельна гра, що спричинила загибель дітей. Вона отримала назву «гра в задушення». Про це повідомляє видання Medical Xpress.

Повідомляється, що учасники гри тимчасово душать себе, обмежуючи доступ кисню до мозку.

Приблизні оцінки показують, що близько 10% підлітків США, можливо, грали в цю гру хоч раз.

За інформацією видання, у США від цієї гри вже померло 82 дитини.

Незрозумілі сліди на шиї, налиті кров'ю очі або часті головні болі можуть свідчити про причетність до гри у задушення. Деякі сайти, такі як YouTube, чутливі до відгуків спільноти та видаляють відео, позначене як небезпечне.

В Україні така гра була популярною у 2013 році та називалася «собачий кайф». Її суть полягала в тому, що після кількох присідань дитина чи хтось поряд сильно затягували горло шарфом, допоки підліток не увійде до стану ейфорії. Через те, що школярі могли проводити такі експерименти самостійно і не розрахувати силу, вони могли померти, пише ТСН.

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США

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