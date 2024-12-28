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Кабмін відновив конкурсні засади відбору членів наглядової ради Укрзалізниці

11:49, 28 грудня 2024
Уряд також обрав членів наглядової ради строком на шість місяців – на період проведення конкурсу.
Кабмін відновив конкурсні засади відбору членів наглядової ради Укрзалізниці
Фото: espreso.tv
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Кабінет Міністрів України відновив конкурсні засади проведення відбору членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрзалізниця». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві нагадали, що раніше дію конкурсного відбору було призупинено на період дії правового режиму воєнного стану. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об’єктами державної власності на період воєнного стану».

«Запровадження конкурсного відбору дозволить забезпечити прозорість процесу формування наглядової ради «Укрзалізниці», яка є стратегічним суб’єктом державного сектору економіки. Відбір за чіткими, зрозумілими та загальнодоступними критеріями знижує ризики корупції та конфлікту інтересів, а відкритий і конкурентний процес підвищує довіру держави, інвесторів та суспільства до діяльності «Укрзалізниці», - заявили у відомстві.

Водночас, з метою забезпечення безперервної роботи системи управління АТ «Укрзалізниця», Уряд ухвалив рішення обрати членів наглядової ради строком на шість місяців – на період проведення конкурсу. У цей період для збереження керованості компанії на посадах незалежних членів наглядової ради продовжать працювати Анатолій Амелін, Александер Долла та Гепард Хафер. Представниками держави у складі наглядової ради залишаються Олександр Камишін, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія.

Нагадаємо, що 29 грудня 2024 року завершується термін повноважень членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця», обраних згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1788.

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Кабінет Міністрів України Укрзалізниця

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