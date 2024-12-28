Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу України — що обговорили

Глава держави заявив, що «для нас збереження робочих місць – це не просто абстрактні речі».

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

У заході взяли участь власники та керівники найбільших українських компаній, що працюють у галузях фармацевтики, логістики, агропромисловості, енергетики, телекомунікацій, у сфері послуг, фінансовому та банківському напрямах, а також підприємств ОПК.

Глава держави подякував присутнім за те, що вони зберегли підприємства та продовжують працювати в Україні.

«Безумовно, для нас збереження робочих місць – це не просто абстрактні речі. Це дає можливість вистояти в цій війні. І знов-таки, це не заради красномовності, а тому, що розумію: тільки мотивовані люди можуть здобути мир в Україні», – наголосив Президент.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що держава робить усе можливе для посилення ППО та наближення справедливого й тривалого миру для України.

Під час зустрічі обговорили низку конкретних питань, які стосувалися різних напрямів. Зокрема, ішлося про продовження роботи економічної платформи «Зроблено в Україні». Підприємці відзначили ефект від реалізації цієї ініціативи та запропонували розширити її на сектор безпеки й оборони.

За словами Глави держави, порушені питання та озвучені пропозиції будуть опрацьовані відповідними державними відомствами.

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