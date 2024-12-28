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Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса Украины — что обсудили

11:31, 28 декабря 2024
Глава государства заявил, что «для нас сохранение рабочих мест – это не просто отвлеченные вещи».
Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса Украины — что обсудили
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

В мероприятии приняли участие владельцы и руководители крупнейших украинских компаний, работающих в отраслях фармацевтики, логистики, агропромышленности, энергетики, телекоммуникаций, в сфере услуг, финансовом и банковском направлениях, а также предприятий ОПК.

Глава государства поблагодарил присутствующих за то, что они сохранили предприятия и продолжают работать в Украине.

«Безусловно, для нас сохранение рабочих мест – это не просто отвлеченные вещи. Это позволяет выстоять в этой войне. И опять-таки это не ради красноречия, а потому, что понимаю: только мотивированные люди могут обрести мир в Украине», – подчеркнул Президент.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что государство делает все возможное для усиления ПВО и приближения справедливого и продолжительного мира для Украины.

В ходе встречи обсудили ряд конкретных вопросов, которые касались разных направлений. В частности, речь шла о продолжении работы экономической платформы «Сделано в Украине». Предприниматели отметили эффект реализации этой инициативы и предложили расширить ее на сектор безопасности и обороны.

По словам Главы государства, поднятые вопросы и озвученные предложения будут проработаны соответствующими государственными ведомствами.

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Владимир Зеленский

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