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Кабмин возобновил конкурсные принципы отбора членов наблюдательного совета Укрзализныци

11:49, 28 декабря 2024
Правительство также избрало членов наблюдательного совета сроком на шесть месяцев – на период проведения конкурса.
Кабмин возобновил конкурсные принципы отбора членов наблюдательного совета Укрзализныци
Фото: espreso.tv
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Кабинет Министров Украины возобновил конкурсные принципы проведения отбора членов наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця». Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

В ведомстве напомнили, что ранее действие конкурсного отбора было приостановлено на период действия правового режима военного положения. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 2022 г. № 643 «Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности на период военного положения».

«Введение конкурсного отбора позволит обеспечить прозрачность процесса формирования наблюдательного совета «Укрзализныци», являющегося стратегическим субъектом государственного сектора экономики. Отбор по четким, понятным и общедоступным критериям снижает риски коррупции и конфликта интересов, а открытый и конкурентный процесс повышает доверие государства, инвесторов и общества к деятельности «Укрзализныци», - заявили в ведомстве.

В то же время, с целью обеспечения непрерывной работы системы управления АО «Укрзализныця», Правительство приняло решение избрать членов наблюдательного совета сроком на шесть месяцев – на период проведения конкурса. В этот период для сохранения управляемости компании в должностях независимых членов наблюдательного совета продолжат работать Анатолий Амелин, Александер Долла и Гепард Хафер. Представителями государства в составе наблюдательного совета остаются Александр Камышин, Сергей Лещенко и Давид Ломджария.

Напомним, что 29 декабря 2024 года истекает срок полномочий членов наблюдательного совета АО «Укрзализныця», избранных согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1788.

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Кабинет Министров Украины Укрзализныця

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