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Погибли десятки детей — в соцсетях распространяется опасная «игра в удушение»

12:25, 28 декабря 2024
В США каждый десятый подросток уже пытался себя задушить.
Погибли десятки детей — в соцсетях распространяется опасная «игра в удушение»
Фото: neuroflex.ua
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В мире начала распространяется смертельная игра, ставшая причиной гибели детей. Она получила название «игра в удушение» Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Сообщается, что участники игры временно себя душат, ограничивая доступ кислорода к мозгу.

Приблизительные оценки показывают, что около 10% подростков США, возможно, играли в эту игру хотя бы раз.

По информации издания, в США от этой игры уже умерло 82 ребенка.

Непонятные следы на шее, налитые кровью глаза или частые головные боли могут свидетельствовать о причастности к игре в удушение. Некоторые сайты, такие как YouTube, чувствительны к отзывам сообщества и удаляют видео, обозначенное как опасное.

В Украине такая игра была популярной в 2013 году и называлась «собачий кайф». Ее суть заключалась в том, что после нескольких приседаний ребенок или кто-то рядом сильно затягивали горло шарфом, пока подросток не войдет «в состояние эйфории». Из-за того, что школьники могли проводить такие эксперименты самостоятельно и не рассчитать силу, они могли умереть, пишет ТСН.

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США

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