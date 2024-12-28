У Києві п’яна водійка Тесли влетіла у бетонний паркан, є жертви — фото

Водійка скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

У Києві поліція затримала кермувальницю Тесли, яка п’яною вчинила смертельне ДТП. Внаслідок автопригоди автомобіль перекинувся на дах, а двоє пасажирів автівки від отриманих травм загинули на місці події. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Подія за участі електрокару трапилася вночі у Солом’янському районі столиці під час комендантської години.

Правоохоронці встановили, що водійка Tesla, будучи напідпитку, не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка 1983 року народження, загинули на місці. Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння - прилад «Драгер» показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Водійці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

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