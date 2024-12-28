Погода на Новий рік 2025 — де похолодає та пройде мокрий сніг

31 грудня у деяких областях України прогнозується зниження температури повітря.

Погода у новорічну ніч буде теплою, з мінімальною кількістю опадів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, остання субота та неділя грудня будуть під впливом антициклону, завдяки якому на більшості територій країни спостерігатиметься плюсова температура та маловітряна погода.

«Вихідні завершальні вже старенького 2024-го року будуть синоптично спокійними. Істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку. Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28−29 грудня визначатиме антициклон то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря як приклеїлася до нуля і невеликих плюсів, так і тримається», — сказала синоптикиня.

Вона зазначила, що у Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними. У нічні години очікується близько нуля, вдень 0+2 градуси.

«Зазираючи наперед, у Новий рік, можна побачити, що 31-го грудня передбачається малесеньке зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом, та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу», — заявила Діденко.

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