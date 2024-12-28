Президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Дональда Трампа

В США отметили мужество Саломе Зурабишвили и пригласили ее посетить инаугурацию Дональда Трампа.

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Представитель республиканской партии Джо Уилсон, возглавляющий подкомитет по иностранным делам Палаты представителей по Ближнему Востоку пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Уилсон отметил мужество Зурабишвили и пригласил ее посетить инаугурацию Трампа.

«Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая – Ред.) и иранского режима», – заявил он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала 29 декабря обнародовать свой план действий на период после инаугурации назначенного властями президента Михеила Кавелашвили.

Напомним, премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она останется в должности.

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