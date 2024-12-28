Практика судов
  1. В мире

Президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Дональда Трампа

15:19, 28 декабря 2024
В США отметили мужество Саломе Зурабишвили и пригласили ее посетить инаугурацию Дональда Трампа.
Президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Дональда Трампа
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель республиканской партии Джо Уилсон, возглавляющий подкомитет по иностранным делам Палаты представителей по Ближнему Востоку пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Уилсон отметил мужество Зурабишвили и пригласил ее посетить инаугурацию Трампа.

«Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая – Ред.) и иранского режима», – заявил он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала 29 декабря обнародовать свой план действий на период после инаугурации назначенного властями президента Михеила Кавелашвили.

Напомним, премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она останется в должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Автоматическая передача данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе может заработать уже в феврале 2025 года

Минобороны обещает запустить автоматическую передачу данных из медицинских учреждений о годности уже в феврале 2025 года.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации адвокатам

Депутаты предлагают предоставить отсрочку адвокатам, имеющим непрерывный стаж адвокатской деятельности 10 и более лет, не имеющим задолженности по уплате взносов и не привлекавшихся к дисциплинарной ответственности.

Ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом – судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала особое мнение

Судья КАС ВС Олеся Радышевская высказала особое мнение, в котором указала, что право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено.

Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.

Право полиции задерживать граждан, находящихся на улице в комендантский час, закрепят законодательно

В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в населенных пунктах, где проводится эвакуация.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області