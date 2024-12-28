Гоструда ответила, правомерно ли не заключать письменный договор

Обязательно ли заключение письменного трудового договора при упрощенном режиме регулирования в условиях военного положения.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало, обязательно ли заключение письменного трудового договора при упрощенном режиме регулирования в условиях военного положения.

Статьей 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения стороны с согласия определяют форму трудового договора.

Согласно требованиям статьи 49-6 Кодекса законов о труде Украины, регулирование трудовых отношений работников и работодателей, на которых распространяется упрощенный режим, осуществляется трудовым договором.

Трудовой договор в условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений заключается в письменной форме на государственном языке в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон).

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть заключен в форме электронного документа в соответствии с Законом Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте».

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