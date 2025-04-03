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TikTok грозит штраф в 500 млн евро за передачу данных из ЕС в Китай

20:00, 3 апреля 2025
TikTok может получить штраф за нарушение правил конфиденциальности данных в Европе.
TikTok грозит штраф в 500 млн евро за передачу данных из ЕС в Китай
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Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, может получить штраф в размере 500 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности данных в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Ирландская комиссия по защите данных, контролирующая деятельность технологических гигантов в ЕС, готовится объявить решение до конца апреля.

Основанием стали результаты расследования, которое продолжается с 2021 года: регулятор установил, что TikTok незаконно передавал личные данные европейских пользователей инженерам в Китае, что является нарушением Общего регламента по защите данных (GDPR).

Журналистам не удалось получить официальный комментарий от TikTok, а представители ирландской Комиссии отказались от комментариев.

Как известно, в США 5 апреля истекает срок, в течение которого ByteDance должна найти американского покупателя для TikTok. В противном случае власти США угрожают заблокировать платформу.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

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ЕС штраф / штрафы Китай TikTok

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