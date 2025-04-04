Объединенная палата КУС ВС указала условия для пересмотра определения следственного судьи ВАКС во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам

АП ВАКС отказала в открытии апелляционного производства, считая, что решение следственного судьи ВАКС о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования не подлежит апелляционному обжалованию – позиция ОП КУС ВС.

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Определение следственного судьи может быть пересмотрено следственным судьей во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам, указанным в ч. 2 ст. 459 УПК, когда оно необоснованно ограничивает конституционные права и свободы человека и его дальнейшая действительность будет противоречить цели осуществления уголовного судопроизводства, а также если оно не утратило законной силы вследствие истечения срока действия или выполнения и отсутствуют другие средства правовой защиты этих прав и свобод (апелляционное обжалование, периодический пересмотр, новое обращение и т.д.). На это указала в своем постановлении Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 24.02.2025 по делу №991/7253/23.

Позиции ВАКС

Следственный судья ВАКС предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования. В дальнейшем следственный судья ВАКС отказал в открытии производства по заявлению о пересмотре в связи с вновь открывшимися обстоятельствами этого решения, поскольку определения следственного судьи не подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

АП ВАКС отказала в открытии апелляционного производства на основании ч. 4 ст. 399 УПК, считая, что такое решение следственного судьи не подлежит апелляционному обжалованию.

В кассационной жалобе сторона защиты указала, что согласно Решению КСУ от 10.04.2024 ч. 1 ст. 459 УПК не содержит запрета на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определений следственных судей, вступивших в законную силу.

Основания рассмотрения уголовного производства ОП КУС ВС

Необходимость отступить от вывода, изложенного в постановлении Второй судебной палаты КУС от 9.10.2024 по делу №344/8676/24, о том, что поскольку определение, вынесенное по результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения следственного судьи в порядке главы 34 УПК, не входит в перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке согласно ст. 309 УПК, то такое определение апелляционному обжалованию не подлежит.

Позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата Кассационного уголовного суда оставила без изменения определение АП ВАКС об отказе в открытии апелляционного производства.

ОП КУС ВС указала, что КСУ в Решении, на которое ссылается сторона защиты, подчеркнул экстраординарный характер пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам и отметил, что право на пересмотр определения следственного судьи обусловлено наличием существенных и убедительных предпосылок для такого пересмотра с учетом необходимости соблюдения разумных сроков досудебного расследования, а также если действие такого определения будет противоречить цели осуществления уголовного судопроизводства.

Поэтому право на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам должно быть согласовано с экстраординарной сущностью такого вида пересмотра судебных решений.

Таким образом, не любое решение следственного судьи может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, а только такое, которое, несмотря на выявление обстоятельств, свидетельствующих о его ошибочности, может остаться действующим и влиять на судьбу заинтересованного лица из-за отсутствия правовых средств исправления таких ошибок.

Следовательно, решая вопрос, может ли быть пересмотрено определение следственного судьи, вынесенное во время незавершенного досудебного расследования, зависит от характера решения и доступности средств обычного обжалования, предусмотренных УПК.

ОП КУС ВС считает, что определение следственного судьи, пересмотра которого требовала сторона защиты, не является тем решением, которое подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам. Разрешение на проведение специального досудебного расследования не создает ситуации, которая не может быть исправлена другими средствами, кроме как пересмотром этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вывод ОП КУС ВС о применении норм права

Решение по итогам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам может быть обжаловано в порядке, предусмотренном УПК, для обжалования того решения, пересмотра которого требовало заинтересованное лицо.

Определение следственного судьи может быть пересмотрено следственным судьей во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам, указанным в ч. 2 ст. 459 УПК, когда оно необоснованно ограничивает конституционные права и свободы человека и его дальнейшая действительность будет противоречить цели осуществления уголовного судопроизводства, а также если оно не утратило законной силы вследствие истечения срока действия или выполнения и отсутствуют другие средства правовой защиты этих прав и свобод (апелляционное обжалование, периодический пересмотр, новое обращение и т.д.).

Автор: Наталя Мамченко

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