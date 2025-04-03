Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США

Канада введет 25% тариф на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке.

Фото: GettyImages

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира.

Канада вводит зеркальные 25% пошлины на автомобили из США. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, передает CNN.

«Канада ответит, используя подход США: мы вводим 25% пошлины на все ввезенные из США автомобили, которые не соответствуют условиям североамериканского соглашения о свободной торговле, а также на неканадские компоненты автомобилей, импортированных из США, даже если сами автомобили соответствуют условиям свободной торговли», — сказал Карни.

Премьер подчеркнул, что зеркальные канадские пошлины, в отличие от американских, не будут распространяться на автозапчасти, «поскольку мы осознаем преимущества нашей интегрированной производственной системы».

«Пошлины также не будут действовать в отношении автомобильных компонентов из Мексики, которая соблюдает условия соглашения о свободной торговле», — отметил он.

Карни добавил, что Канада рассчитывает получить от этих пошлин дополнительно около 8 миллиардов долларов в бюджет и направить все эти средства «непосредственно работникам и компаниям, пострадавшим от пошлин».

Добавим, Дональд Трамп после введения пошлин сравнил США с выздоравливающим пациентом.

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