Практика судов
  1. В мире

Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США

20:37, 3 апреля 2025
Канада введет 25% тариф на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке.
Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
Фото: GettyImages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира.

Канада вводит зеркальные 25% пошлины на автомобили из США. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, передает CNN.

«Канада ответит, используя подход США: мы вводим 25% пошлины на все ввезенные из США автомобили, которые не соответствуют условиям североамериканского соглашения о свободной торговле, а также на неканадские компоненты автомобилей, импортированных из США, даже если сами автомобили соответствуют условиям свободной торговли», — сказал Карни.

Премьер подчеркнул, что зеркальные канадские пошлины, в отличие от американских, не будут распространяться на автозапчасти, «поскольку мы осознаем преимущества нашей интегрированной производственной системы».

«Пошлины также не будут действовать в отношении автомобильных компонентов из Мексики, которая соблюдает условия соглашения о свободной торговле», — отметил он.

Карни добавил, что Канада рассчитывает получить от этих пошлин дополнительно около 8 миллиардов долларов в бюджет и направить все эти средства «непосредственно работникам и компаниям, пострадавшим от пошлин».

Добавим, Дональд Трамп после введения пошлин сравнил США с выздоравливающим пациентом.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду