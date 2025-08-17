В Одесі спалахнула масштабна пожежа на складі вторсировини – фото

В Одесі загорівся склад вторсировини: вогонь охопив 1500 квадратних метрів.

Вранці на 21-му кілометрі Старокиївської дороги в Одеській області спалахнула пожежа у складському приміщенні з вторсировиною. Вогонь охопив площу близько 1500 кв. м.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, до гасіння залучили сили за підвищеним номером виклику. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося не допустити поширення полум’я на всю будівлю.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Причини займання та розмір збитків наразі встановлюють фахівці.

У ДСНС показали масштаби пожежі на фото:

