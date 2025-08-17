Верховний Суд визначив ключові підходи до поділу нерухомого майна подружжя

ВС визначив, як розглядати спори про поділ майна подружжя.

Науковий консультант Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду Анастасія Грабовська розповіла про ключові позиції Касаційного цивільного суду у справах про розподіл майна подружжя, а саме договору між подружжям щодо поділу нерухомого майна. Про це повідомили у Раді адвокатів Київської області.

Зокрема, було наголошено, що:

Поділ спільного нерухомого майна подружжя повинен бути доведений нотаріально посвідченою угодою, а не угодою, укладеною у простій письмовій формі. Постанови КЦС ВС від 19.02.2020 у справі № 266/5267/18 (провадження № 61-6647св19); від 20.06.2018 у справі № 640/13903/16-ц (провадження № 61-15147св18).

Заявлення вимог про розірвання шлюбу і стягнення компенсації, передбаченої шлюбним договором, в одному провадженні свідчить про наявність юридичного спору між сторонами, а тому є належним способом захисту цивільних прав та інтересів одного із подружжя. Постанова КЦС ВС від 17.06.2020 у справі № 761/46925/18 (провадження № 61-5236св20).

Сімейне законодавство не передбачає підстав розірвання договору про поділ майна подружжя, а отже, у разі розірвання такого договору застосовуються загальні підстави розірвання договору, зокрема й істотне порушення договору. У цьому разі суди повинні встановити:

1) наявність істотного порушення договору;

2) наявність шкоди, завданої цим порушенням другою стороною, яка може бути виражена у вигляді реальних збитків та (або) упущеної вигоди, її розмір, який не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладенні договору;

3) установити, чи є дійсно істотною різниця між тим, на що має право розраховувати сторона, укладаючи договір, і тим, що в дійсності вона змогла отримати.

Постанова КЦС ВС від 17.06.2020 у справі № 369/9613/16-ц.

