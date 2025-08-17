Практика судов
Верховный Суд определил ключевые подходы к разделу недвижимого имущества супругов

23:30, 17 августа 2025
ВС определил, как рассматривать споры о разделе имущества супругов.
Научный консультант Департамента аналитической и правовой работы Верховного Суда Анастасия Грабовская рассказала о ключевых позициях Кассационного гражданского суда по делам о разделе имущества супругов, а именно договора между супругами относительно раздела недвижимого имущества. Об этом сообщили в Совете адвокатов Киевской области.

В частности, было отмечено, что:

Раздел совместного недвижимого имущества супругов должен быть подтвержден нотариально удостоверенным соглашением, а не соглашением, заключенным в простой письменной форме. Постановления КГС ВС от 19.02.2020 по делу № 266/5267/18 (производство № 61-6647св19); от 20.06.2018 по делу № 640/13903/16-ц (производство № 61-15147св18).

Заявление требований о расторжении брака и взыскании компенсации, предусмотренной брачным договором, в одном производстве свидетельствует о наличии юридического спора между сторонами, а потому является надлежащим способом защиты гражданских прав и интересов одного из супругов. Постановление КГС ВС от 17.06.2020 по делу № 761/46925/18 (производство № 61-5236св20).

Семейное законодательство не предусматривает оснований расторжения договора о разделе имущества супругов, а значит, в случае расторжения такого договора применяются общие основания расторжения договора, в частности существенное нарушение договора. В этом случае суды должны установить:

  1. наличие существенного нарушения договора;
  2. наличие ущерба, причиненного этим нарушением другой стороной, который может быть выражен в виде реальных убытков и (или) упущенной выгоды, его размер, который не позволяет потерпевшей стороне получить ожидаемое при заключении договора;
  3. а также установить, действительно ли существенной является разница между тем, на что имеет право рассчитывать сторона, заключая договор, и тем, что в действительности она смогла получить.

Постановление КГС ВС от 17.06.2020 по делу № 369/9613/16-ц.

