У США з’явилися рогаті кролики – диво природи чи небезпечний вірус

21:25, 17 серпня 2025
Кролики з рогами та щупальцями стають все частішим явищем.
Фото: dailymail
У штаті Колорадо, США, дедалі частіше фіксують диких кроликів із чорними виростами на голові, схожими на шипи чи щупальця, спричиненими вірусом папіломи Шоупа. Про це повідомило видання Daily Mail.

Вперше таких кроликів помітили у Форт-Коллінзі у 2024 році, коли місцевий житель опублікував фото тварини з пухлинами на голові. Мешканка регіону розповіла, що бачила кролика з чорними виростами навколо рота, і хоча вважала, що він не переживе зиму, тварина вижила і з’явилася знову цього року.

Вірус папіломи Шоупа, який передається через укуси комарів і кліщів, викликає появу червоних опуклих плям на шкірі кроликів, що з часом перетворюються на бородавкоподібні пухлини або кератинізовані «роги». У деяких випадках ці утворення можуть перерости в плоскоклітинний рак шкіри, а великі пухлини ускладнюють харчування, що може призвести до загибелі тварини від голоду.

Організація Colorado Parks and Wildlife (CPW) закликала громадян уникати контакту з зараженими кроликами та не намагатися їм допомагати, хоча вірус не становить загрози для людей чи домашніх тварин. Власникам домашніх кроликів рекомендують захищати їх від комах, а у разі зараження ветеринари можуть видалити пухлини хірургічним шляхом, якщо вони не торкаються очей чи рота тварини.

Дослідники зазначають, що вірус поширений переважно на Середньому Заході США, але випадки фіксують здебільшого в Колорадо. У деяких кроликів пухлини загоюються самостійно, але в інших вони продовжують рости, створюючи значні проблеми для тварин.

