В США появились рогатые кролики – чудо природы или опасный вирус

Кролики с рогами и щупальцами становятся все более частым явлением.

Фото: dailymail

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Колорадо, США, все чаще фиксируют диких кроликов с черными наростами на голове, похожими на шипы или щупальца, вызванными вирусом папилломы Шоупа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Впервые таких кроликов заметили в Форт-Коллинге в 2024 году, когда местный житель опубликовал фото животного с опухолями на голове. Жительница региона рассказала, что видела кролика с черными наростами вокруг рта, и хотя считала, что он не переживет зиму, животное выжило и появилось снова в этом году.

Вирус папилломы Шоупа, который передается через укусы комаров и клещей, вызывает появление красных выпуклых пятен на коже кроликов, которые со временем превращаются в бородавкообразные опухоли или кератинизированные «рога». В некоторых случаях эти образования могут перерасти в плоскоклеточный рак кожи, а крупные опухоли затрудняют питание, что может привести к гибели животного от голода.

Организация Colorado Parks and Wildlife (CPW) призвала граждан избегать контакта с зараженными кроликами и не пытаться им помогать, хотя вирус не представляет угрозы для людей или домашних животных. Владельцам домашних кроликов рекомендуют защищать их от насекомых, а в случае заражения ветеринары могут удалить опухоли хирургическим путем, если они не касаются глаз или рта животного.

Исследователи отмечают, что вирус распространен преимущественно на Среднем Западе США, но случаи фиксируются в основном в Колорадо. У некоторых кроликов опухоли заживают самостоятельно, но у других они продолжают расти, создавая значительные проблемы для животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.