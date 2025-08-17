Практика судов
  1. В мире

В США появились рогатые кролики – чудо природы или опасный вирус

21:25, 17 августа 2025
Кролики с рогами и щупальцами становятся все более частым явлением.
В США появились рогатые кролики – чудо природы или опасный вирус
Фото: dailymail
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Колорадо, США, все чаще фиксируют диких кроликов с черными наростами на голове, похожими на шипы или щупальца, вызванными вирусом папилломы Шоупа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Впервые таких кроликов заметили в Форт-Коллинге в 2024 году, когда местный житель опубликовал фото животного с опухолями на голове. Жительница региона рассказала, что видела кролика с черными наростами вокруг рта, и хотя считала, что он не переживет зиму, животное выжило и появилось снова в этом году.

Вирус папилломы Шоупа, который передается через укусы комаров и клещей, вызывает появление красных выпуклых пятен на коже кроликов, которые со временем превращаются в бородавкообразные опухоли или кератинизированные «рога». В некоторых случаях эти образования могут перерасти в плоскоклеточный рак кожи, а крупные опухоли затрудняют питание, что может привести к гибели животного от голода.

Организация Colorado Parks and Wildlife (CPW) призвала граждан избегать контакта с зараженными кроликами и не пытаться им помогать, хотя вирус не представляет угрозы для людей или домашних животных. Владельцам домашних кроликов рекомендуют защищать их от насекомых, а в случае заражения ветеринары могут удалить опухоли хирургическим путем, если они не касаются глаз или рта животного.

Исследователи отмечают, что вирус распространен преимущественно на Среднем Западе США, но случаи фиксируются в основном в Колорадо. У некоторых кроликов опухоли заживают самостоятельно, но у других они продолжают расти, создавая значительные проблемы для животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео