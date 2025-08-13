Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект

07:55, 13 серпня 2025
Комітет рекомендував увести до ГПК, ЦПК та КАСУ штрафні ставки – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.
Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прожитковий мінімум, який нині використовуються як прив’язка для розрахунку штрафів у ГПК, ЦПК та КАСУ, замінять штрафною ставкою. Це передбачає законопроект 13469  щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення, який зареєструвала широка група народних депутатів – більше 100, включно з Русланом Стефанчуком, Галиною Третьяковою, Данилом Гетманцевим та іншими.

12 серпня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти його в першому читанні.

Зміни мають набрати чинності з 1 січня 2026 року. Штрафна ставка становитиме не менше 3028 грн.

Так, у Господарському процесуальному кодексі пропонується встановити, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід держбюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до 10 розмірів штрафної ставки у випадках невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству тощо.

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників (якщо відповідачем, боржником є юридична особа) штраф у сумі від 20 до 40 розмірів штрафної ставки.

Розмір штрафної ставки для визначення штрафів встановлюється у законі про Державний бюджет на відповідний рік за поданням Кабміну.

Аналогічні зміни стосовно заміни прожиткового мінімуму на штрафну ставку вносяться до Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

В свою чергу, у законах «Про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр», «Про адміністративні послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр» і «Про медіа» замість прив’язки до прожиткового мінімуму буде фігурувати адміністративний збір.

Розмір ставки адміністративного збору для визначення розмірів плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) буде встановлюватися у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Кабміну.

При цьому законопроект передбачає, що уряд повинен забезпечити розрахунок розмірів штрафної ставки та ставки адміністративного збору та їх встановлення в проекті закону про Державний бюджет на 2026 рік у розмірі, не меншому за 3028 грн.

Нагадаємо, що наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб складає саме 3028 грн. Тобто, фактична сума для розрахунку поки не зміниться.

Як пояснюють ініціатори законопроекту, його основною метою є розмежування соціального і фінансово-розрахункового значення прожиткового мінімуму шляхом запровадження чітко визначеної ставки як нової одиниці розрахунку штрафів і зборів.

«Запровадження спеціальної ставки забезпечить стабільність та передбачуваність у нарахуванні адміністративних та судових платежів.

Суть змін полягає у системному перегляді підходів до визначення грошових зобов’язань у вигляді штрафів та зборів з 1.01.2026.

Існуюча практика призводить до правових та економічних суперечностей, оскільки прожитковий мінімум, визначений законом як базовий соціальний стандарт, насправді штучно відіграє роль умовної розрахункової одиниці. Це призводить до втрати його первинного соціального призначення і зниження довіри до державних соціальних гарантій», вважають депутати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», фактично йдеться про пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, під якими поставили підписи більше 100 народних обранців. В інших законопроектах також пропонується відв’язати посадові оклади суддів, прокурорів, державних службовців від прожиткового мінімуму та рахувати їх в орудних величинах.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд законопроект штраф кодекс цивільний кодекс Господарський процесуальний кодекс України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду