Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував увести до ГПК, ЦПК та КАСУ штрафні ставки – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум, який нині використовуються як прив’язка для розрахунку штрафів у ГПК, ЦПК та КАСУ, замінять штрафною ставкою. Це передбачає законопроект 13469 щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення, який зареєструвала широка група народних депутатів – більше 100, включно з Русланом Стефанчуком, Галиною Третьяковою, Данилом Гетманцевим та іншими.

12 серпня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти його в першому читанні.

Зміни мають набрати чинності з 1 січня 2026 року. Штрафна ставка становитиме не менше 3028 грн.

Так, у Господарському процесуальному кодексі пропонується встановити, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід держбюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до 10 розмірів штрафної ставки у випадках невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству тощо.

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників (якщо відповідачем, боржником є юридична особа) штраф у сумі від 20 до 40 розмірів штрафної ставки.

Розмір штрафної ставки для визначення штрафів встановлюється у законі про Державний бюджет на відповідний рік за поданням Кабміну.

Аналогічні зміни стосовно заміни прожиткового мінімуму на штрафну ставку вносяться до Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

В свою чергу, у законах «Про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр», «Про адміністративні послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр» і «Про медіа» замість прив’язки до прожиткового мінімуму буде фігурувати адміністративний збір.

Розмір ставки адміністративного збору для визначення розмірів плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) буде встановлюватися у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Кабміну.

При цьому законопроект передбачає, що уряд повинен забезпечити розрахунок розмірів штрафної ставки та ставки адміністративного збору та їх встановлення в проекті закону про Державний бюджет на 2026 рік у розмірі, не меншому за 3028 грн.

Нагадаємо, що наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб складає саме 3028 грн. Тобто, фактична сума для розрахунку поки не зміниться.

Як пояснюють ініціатори законопроекту, його основною метою є розмежування соціального і фінансово-розрахункового значення прожиткового мінімуму шляхом запровадження чітко визначеної ставки як нової одиниці розрахунку штрафів і зборів.

«Запровадження спеціальної ставки забезпечить стабільність та передбачуваність у нарахуванні адміністративних та судових платежів.

Суть змін полягає у системному перегляді підходів до визначення грошових зобов’язань у вигляді штрафів та зборів з 1.01.2026.

Існуюча практика призводить до правових та економічних суперечностей, оскільки прожитковий мінімум, визначений законом як базовий соціальний стандарт, насправді штучно відіграє роль умовної розрахункової одиниці. Це призводить до втрати його первинного соціального призначення і зниження довіри до державних соціальних гарантій», вважають депутати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», фактично йдеться про пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, під якими поставили підписи більше 100 народних обранців. В інших законопроектах також пропонується відв’язати посадові оклади суддів, прокурорів, державних службовців від прожиткового мінімуму та рахувати їх в орудних величинах.

Автор: Наталя Мамченко

