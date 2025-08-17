Давление должно быть на Россию как агрессора, а не на Украину как жертву – Радослав Сикорский

Польша призывает оказывать давление на Россию, а не на Украину для достижения мира.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для установления мира давление должно быть направлено на Россию как агрессора, а не на Украину как жертву.

«Встреча Западной коалиции «желающих» завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву», – отметил Сикорский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.