Тиск має бути на Росію як агресора, а не на Україну як жертву – Радослав Сікорський

20:39, 17 серпня 2025
Польща закликає тиснути на Росію, а не на Україну для досягнення миру.
Фото: gettyimages
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для встановлення миру тиск має бути спрямований на Росію як агресора, а не на Україну як жертву.

«Зустріч Західної коаліції «охочих» завершилася напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву», – зазначив Сікорський.

Польща росія Україна війна

