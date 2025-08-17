Тиск має бути на Росію як агресора, а не на Україну як жертву – Радослав Сікорський

Польща закликає тиснути на Росію, а не на Україну для досягнення миру.

Фото: gettyimages

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для встановлення миру тиск має бути спрямований на Росію як агресора, а не на Україну як жертву.

«Зустріч Західної коаліції «охочих» завершилася напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву», – зазначив Сікорський.

