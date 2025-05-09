Без реагирования ВККС кадровый кризис в Одесском и других апелляционных судах грозит остановкой правосудия — обращение

Ситуация с нехваткой судей в апелляционных судах обостряется и непосредственно влияет на доступ граждан к правосудию, что требует срочного реагирования со стороны ВККС, ВСП и ГСА.

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Все ветви власти хорошо осведомлены о проблеме нехватки судей в украинских судах. Однако с течением времени проблема становится все острее. Особенно опасной с точки зрения соблюдения прав граждан на доступ к правосудию является ситуация в апелляционных судах. Недостаточное количество судей приводит к накоплению дел, задержкам в назначении слушаний и длительному ожиданию решений, проблемам с формированием коллегий для рассмотрения уголовных дел.

Перспективы последствий затягивания с решением проблемы нехватки судей четко обозначены в обращении собрания судей Одесского апелляционного суда к Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). По данным «Судебно-юридической газеты», другие суды также планируют подготовить соответствующие обращения.

Напоминаем, что в ВККС недавно сообщили, что вторая стадия конкурса на должности судей общих апелляционных судов, скорее всего, состоится в 2027 году.

Кадровая нехватка: масштаб проблемы

Одесский апелляционный суд, юрисдикция которого охватывает самую большую по территории область Украины с 33 местными судами общей юрисдикции, в настоящее время функционирует с критической нехваткой судей. Из утвержденной ВСП временной численности в 45 судей правосудие осуществляют только 18 судей, из них 5 – в судебной палате по рассмотрению уголовных дел и 13 – в гражданской палате. Пять судей командированы из Луганского апелляционного суда, что лишь частично компенсирует дефицит.

Недавний уход в отставку судьи уголовной палаты вынудил суд привлечь судью гражданской палаты к работе в постоянно действующей коллегии по рассмотрению уголовных дел. В обращении подчеркивается, что потеря еще одного судьи уголовной специализации может полностью заблокировать работу палаты, что поставит под угрозу апелляционное рассмотрение уголовных дел в регионе.

Руководство Одесского апелляционного суда неоднократно обращалось к Государственной судебной администрации (ГСА), Высшему совету правосудия (ВСП), ВККС и Совету судей Украины с просьбой обратить внимание на вопрос численности судей.

В частности, письмом от 10.11.2023 суд обратился к ВСП и ГСА с просьбой пересмотреть позицию относительно численности судей Одесского апелляционного суда, учитывая, в том числе, учетные статистические данные ориентировочных расчетов нормативов нагрузки, предложенных Советом судей Украины.

Высший совет правосудия в ответе указал, что вопрос может быть рассмотрен после получения консультативного заключения ГСА. Со своей стороны, Государственная судебная администрация в письме от 30.11.2023 сообщила, что позиция суда будет учтена при решении поднятого вопроса. Однако конкретных шагов до сих пор не предпринято.

Объявленный 14 сентября 2023 года ВККС конкурс на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах дал надежду на улучшение ситуации.

Однако за прошедшее время в суде появилось еще 4 вакансии из-за отставок, а один судья ушел из жизни.

При этом все 18 действующих судей имеют право на отставку.

Собрание судей в обращении отмечает, что судьи продолжают работать в условиях чрезмерной нагрузки, чтобы избежать коллапса судебной системы в регионе, но мотивация ослабевает из-за задержек с проведением конкурса.

«Несмотря на чрезмерную нагрузку, судьи Одесского апелляционного суда продолжают осуществлять правосудие, чтобы не допустить коллапса в Одесском регионе и полного прекращения апелляционного пересмотра судебных решений. Надежда на заполнение вакантных должностей судей вдохновляет на продолжение осуществления правосудия судьями, которые в настоящее время отправляют правосудие с чрезмерной нагрузкой, но чем больше времени проходит с момента объявления конкурса, тем меньше судьи находят в себе силы продолжать такую нелегкую работу.

Такая же ситуация наблюдается и в других апелляционных судах общей юрисдикции не только юга страны, но и в целом по всей Украине. Имеющаяся информация о кадровом обеспечении апелляционных судов дает основания предполагать, что ситуация вполне может и далее ухудшаться – судьи постепенно уходят в отставку», – говорится в обращении.

Чрезмерная нагрузка: статистика и последствия

Динамика поступления дел в Одесский апелляционный суд свидетельствует о устойчивом превышении нормативной нагрузки на судей.

Так, согласно информации, публикуемой ежеквартально Советом судей Украины, в 2019 году в Одесский апелляционный суд поступило 27 465 дел и материалов, и соответственно определена численность в количестве 96 судей, в 2020 году – 20 784, в 2021 году – 21 733, в 2022 году – 16 404, в 2023 году – 20 961 (третье место по количеству дел и материалов среди апелляционных общих судов), численность судей по нормативам должна составлять 63 судьи. В 2024 году в Одесский апелляционный суд поступило 22 395 дел и материалов, численность судей по нормативам должна составлять 65 судей.

Тогда как фактическая численность судей составляет на данный момент лишь 18 человек.

В 2024 году нагрузка на одного судью составила:

уголовная специализация – 916 дел и материалов;

гражданская специализация – 537 дел и материалов;

административные правонарушения – 205 материалов;

ходатайства по оперативно-розыскной деятельности и негласным следственным действиям – 939 материалов (рассматривали 6 судей уголовной специализации и 3 судьи гражданской специализации).

Такая нагрузка превышает модельный показатель, определенный Советом судей, что приводит к физическому и моральному истощению судей и, к сожалению, не может не сказаться на оперативности и качестве правосудия. Превышение разумного уровня нагрузки на судью создает предпосылки для нарушения сроков, длительного рассмотрения дел, несвоевременного изготовления судебных решений и т.д. Судьи в настоящее время вынуждены назначать слушания на конец 2025 года и позднее.

Таким образом, крайне актуальным является вопрос наполнения штата суда уже сейчас для осуществления правосудия, хотя бы в пределах утвержденной временной численности.

Международные стандарты и рекомендации

Вынужденное несоблюдение сроков рассмотрения дел может повлечь ответственность государства, а впоследствии и самих судей, за нарушение норм процессуального права и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также признание факта такого нарушения в решениях Европейского суда по правам человека.

В то же время участники судебных производств ожидают, что именно государство в лице соответствующих органов создаст условия для увеличения штатной численности судей в судах, чтобы граждане имели основания рассчитывать на своевременное правосудие.

Суд также напоминает Рекомендацию CM/Rec(2010)12 Комитета Министров Совета Европы, в которой подчеркивается необходимость достаточного количества судей и квалифицированного вспомогательного персонала для эффективной работы судов. Чрезмерная нагрузка противоречит этим стандартам и создает предпосылки для нарушения прав судей на надлежащие условия труда и прав граждан на своевременное судебное разбирательство.

Следует отметить, что «Судебно-юридическая газета» недавно писала о подготовке КСЭС заключения, которое, в том числе, может касаться влияния чрезмерной нагрузки на способность судей обеспечивать эффективное правосудие.

Предложения по решению

Собрание судей Одесского апелляционного суда предлагает два ключевых мероприятия:

Увеличение количества вакантных должностей с 23 до 27 в рамках конкурса, объявленного ВККС решением от 14.09.2023 , чтобы соответствовать реальным потребностям суда.

Ускорение процедур конкурса, чтобы оперативно заполнить вакансии и уменьшить нагрузку на судей.

Эти предложения направлены на обеспечение устойчивого функционирования суда, соблюдение разумных сроков рассмотрения дел и защиты прав человека.

Таким образом, кадровый кризис в Одесском апелляционном суде является частью более широкой проблемы дефицита судей в апелляционных судах Украины. Чрезмерная нагрузка, задержки в рассмотрении дел и риск блокирования работы судебных палат угрожают доступу к правосудию и качеству судебных решений. Обращение собрания судей подчеркивает необходимость немедленных действий со стороны ВККС, ВСП и ГСА для увеличения штата судей и ускорения конкурсных процедур. Решение этих вопросов критически важно для обеспечения эффективности судебной системы и соблюдения международных стандартов правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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