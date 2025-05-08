Турция и Китай могут заменить США как посредников в мирных переговорах между Украиной и РФ, — глава польского МИД Радослав Сикорский

Дональд Трамп также допустил, что может обратиться за помощью к Китаю, чтобы урегулировать войну РФ против Украины.

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Турция и Китай могут заменить США в качестве посредников в мирных переговорах между РФ и Украиной. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Если этот переговорный трек с участием США терпит неудачу, есть другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи, и в первую очередь Китай", - выразил мнение Радослав Сикорский на брифинге.

Также президент США Дональд Трамп допустил, что может обратиться за помощью в Китай, чтобы урегулировать войну России против Украины.

"Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне нормально", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о том, попросит ли он Китай о помощи в урегулировании. "Думаю, мы достигаем хорошего прогресса", – отметил он. "Если мы остановим войну, это будет огромное достижение. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки", – подчеркнул Трамп.

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