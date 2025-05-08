Европейский союз выделит миллиард евро на оборонную промышленность Украины, — Кая Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила о планах выделить Украине миллиард евро для укрепления оборонной промышленности.

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Верховный представитель ЕС Кая Каллас объявила о намерении выделить один миллиард евро на поддержку украинского оборонного сектора.

"Завтра мы едем в Украину и собираемся выделить один миллиард для оборонной промышленности Украины", — заявила Каллас во время брифинга в Варшаве.

Каллас подчеркнула, что РФ не демонстрирует никаких признаков стремления к миру, поэтому необходимо усиливать давление на Москву. Она также сообщила, что ЕС работает над 17-м пакетом санкций против России, который планируется принять на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Затем мы недавно опубликовали дорожную карту, чтобы избавиться от российской энергии, а также частично это касается того, как мы будем обращаться с теневым флотом. Это также частично связано с тем, откуда поступает финансирование этой войны", — рассказала она.

Верховный представитель ЕС подчеркнула важность надёжных гарантий безопасности для обеспечения устойчивого мира, а также необходимость возвращения военнопленных, депортированных детей и задержанных гражданских лиц.

"Мы также подчеркиваем, что военнопленных необходимо вернуть, депортированных детей, а также задержанных гражданских лиц. И наши санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия возместит причиненный ими вред. И никаких переговоров по Украине без Украины, и никаких переговоров по Украине по европейской безопасности без Европы", - сказала Каллас.

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