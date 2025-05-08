Європейський союз виділить мільярд євро на оборонну промисловість України, — Кая Каллас

Верховний представник ЄС Кая Каллас повідомила про плани надати Україні мільярд євро для зміцнення оборонної промисловості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний представник ЄС Кая Каллас оголосила про намір виділити один мільярд євро на підтримку українського оборонного сектору.

"Завтра ми їдемо до України і збираємося виділити один мільярд для оборонної промисловості України", - сказала Каллас під час брифінгу у Варшаві.

Каллас підкреслила, що РФ не демонструє жодних ознак прагнення до миру, тому необхідно посилювати тиск на Москву. Вона також повідомила, що ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, який планується ухвалити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

"Потім ми нещодавно опублікували дорожню карту, щоб позбутися російської енергії, а також частково це стосується того, як ми будемо поводитися з тіньовим флотом. Це також частково те, звідки надходить фінансування цієї війни", - розповіла вона.

Верховний представник ЄС підкреслила важливість надійних гарантій безпеки для забезпечення сталого миру, а також важливість повернення військовополонених, депортованих дітей та затриманих цивільних осіб.

"Ми також наголошуємо на тому, що військовополонених необхідно повернути, депортованих дітей, а також затриманих цивільних осіб. І наші санкції повинні залишатися чинними доти, доки Росія відшкодує завдану ними шкоду. І жодних переговорів щодо України без України, і жодних переговорів щодо України щодо європейської безпеки без Європи", - сказала Каллас.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.