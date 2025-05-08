Туреччина та Китай можуть замінити США як посередників у мирних переговорах між Україною і РФ, — глава польського МЗС Радослав Сікорський

Дональд Трамп також допустив, що може звернутися по допомогу до Китаю, щоб врегулювати війну РФ проти України.

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Туреччина і Китай можуть замінити США як посередники у мирних переговорах між РФ і Україною. Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський.

"Якщо цей переговорний трек за участю США зазнає невдачі, є інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали зв'язку, і насамперед є Китай", - висловив думку Радослав Сікорський на брифінгу.

Також президент США Дональд Трамп допустив, що може звернутися по допомогу до Китаю, щоб врегулювати війну Росії проти України.

"Звичайно. Я вважаю, що попросити про це було б цілком нормально", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, відповідаючи на запитання про те, чи попросить він Китай про допомогу у врегулюванні. "Думаю, ми досягаємо гарного прогресу", - зазначив він. "Якщо ми зупинимо війну, це буде величезне досягнення. Ми дуже намагаємося, і я думаю, що ми близькі", - наголосив Трамп.

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