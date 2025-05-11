Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министрами иностранных дел НАТО в Турции

Марко Рубио посетит встречу министров иностранных дел НАТО в Турции для обсуждения войны между Россией и Украиной.

Фото: BBC

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Государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в Турции с 14 по 16 мая, где будет обсуждаться вопрос прекращения войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters.

«Учитывая саммит НАТО в Гааге в этом июне, госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в том, чтобы наши союзники внесли свой вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО», - говорится в заявлении Государственного департамента.

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