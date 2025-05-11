Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ НАТО в Туреччині

Марко Рубіо відвідає зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині для обговорення війни між Росією та Україною.

Фото: BBC

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Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині з 14 по 16 травня, де обговорюватиметься питання припинення війни між Росією та Україною. Про це повідомляє Reuters.

«З огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в тому, щоб наші союзники зробили свій внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО», – йдеться у заяві Державного департаменту.

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