Історичний будинок архієрея у Хмельницькому через суд отримав охоронний статус

Через суд у Хмельницькому добилися укладення охоронного договору на об'єкт культурної спадщини XIX століття.

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У Хмельницькому за позовом прокуратури укладено охоронний договір на пам’ятку архітектури XIX століття, повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про «Будинок 1956 року», розташований на вулиці Івана Франка, 2 у Хмельницькому.

З’ясовано, що протягом тривалого часу цей архітектурний об’єкт залишався без належного правового захисту. Це стало підставою для звернення до суду в інтересах держави. Завдяки ініціативі прокуратури наразі власник пам’ятки вжив необхідних заходів для її збереження та відновлення, що є особливо важливим у період воєнного стану.

Будинок архієрея, зведений у 1956 році в історичному центрі міста, є прикладом подільської архітектури. Проект належить архітектору Михайлу Гришаєву. Попри свою відносно коротку історію, будівля має унікальну планувальну структуру через зміну функціонального призначення: вона використовувалася як церковно-адміністративна споруда, офіс і дошкільний заклад.

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