Исторический дом архиерея в Хмельницком через суд получил охранный статус

Через суд в Хмельницком добились заключения охранного договора на объект культурного наследия XIX века.

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В Хмельницком по иску прокуратуры заключен охранный договор на памятник архитектуры XIX века, сообщает областная прокуратура.

Речь идет о «Дом 1956 года», расположенном на улице Ивана Франко, 2 в Хмельницком.

Выяснено, что долгое время этот архитектурный объект оставался без надлежащей правовой защиты. Это явилось основанием для обращения в суд в интересах государства. Благодаря инициативе прокуратуры собственник памятника принял необходимые меры для ее сохранения и восстановления, что особенно важно в период военного положения.

Здание архиерея, построенное в 1956 году в историческом центре города, является примером подольской архитектуры. Проект принадлежит архитектору Михаилу Гришаеву. Несмотря на свою относительно короткую историю, здание имеет уникальную планировочную структуру из-за изменения функционального назначения: оно использовалось как церковно-административное сооружение, офис и дошкольное учреждение.

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