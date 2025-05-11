ФЛП изменил местонахождение: в налоговой объяснили, куда платить военный сбор

Если физическое лицо-предприниматель меняет местонахождение в связи с переходом в другой административный район, он продолжает уплачивать военный сбор по старому адресу до завершения текущего бюджетного года.

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, куда ФЛП на общей системе налогообложения уплачивает военный сбор «за себя» в случае изменения в течение бюджетного года местонахождения, связанного с изменением административного района.

Указывается, что в соответствии с п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) плательщиками военного сбора являются лица, определённые п. 162.1 ст. 162 НКУ (физическое лицо – резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы; физическое лицо – нерезидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине; налоговый агент).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учётом особенностей, определённых подразд. 1 разд. XX НКУ, по ставкам, определённым п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 НКУ (п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 НКУ).

Согласно п. 8 ст. 45 Бюджетного кодекса Украины от 8 июля 2010 года № 2456-VI, в случае изменения местонахождения субъекта и его регистрации как плательщика налогов по новому местонахождению уплата определённых налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, осуществляется по месту предыдущей регистрации плательщика налогов до окончания текущего бюджетного периода.

Пунктом 10.13 разд. X Порядка учёта плательщиков налогов и сборов, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 с изменениями (далее – Порядок № 1588), установлено, что плательщик налогов, который согласно п. 10.2 разд. X Порядка № 1588 должен уплачивать по предыдущему местонахождению налоги и сборы, распределяемые между государственным и местными бюджетами, а также местные налоги и сборы, после постановки на учёт в контролирующем органе по новому местонахождению (основное место учёта), учитывается до конца бюджетного периода (календарного года) в контролирующем органе по предыдущему местонахождению (неосновное место учёта) с соответствующим признаком.

Согласно п. 10.2 разд. X Порядка № 1588, в случае изменения местонахождения субъекта хозяйствования и его регистрации как плательщика налогов по новому местонахождению уплата определённых налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, а также местных налогов и сборов осуществляется по месту предыдущей регистрации плательщика налогов до окончания текущего бюджетного периода.

Следовательно, в случае изменения налогового адреса, связанного с изменением административного района, физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения с доходов, полученных от осуществления хозяйственной деятельности, уплачивает военный сбор в соответствующие бюджеты по предыдущему местонахождению до окончания текущего года.

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