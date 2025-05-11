Апелляционный суд поддержал налоговую по делу о 17,3 миллиона гривен налоговых обязательств для ООО

ООО не предоставило подтверждение реальности хозяйственных операций.

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Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу ГНС в Одесской области по делу № 420/22114/24, отменил решение Одесского окружного административного суда и подтвердил правомерность определения контролирующим органом налоговых обязательств общества на сумму 17,3 миллиона гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

Налоговым органом проведена плановая проверка ООО за период с 01.01.2019 по 30.09.2021, по результатам которой составлен акт от 27.12.2023 и вынесены обжалуемые налоговые уведомления-решения.

Актом зафиксированы нарушения плательщиком п. 44.1, подп. 44.2 ст. 44, подп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, подп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192, подп. 198.1 ст. 198 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ или Кодекс), что привело к занижению налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

ГУ ГНС отмечало, что хозяйственные операции истца с контрагентом — сельскохозяйственным предприятием (далее — СХП) не имели реального характера, так как такие операции не были подтверждены должным образом оформленными первичными бухгалтерскими документами, а контрагент не имел основных средств и трудовых ресурсов, достаточных для выполнения задекларированных хозяйственных операций с истцом.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, полагая, что налоговым органом не доказан факт совершения обществом спорных нарушений налогового законодательства, однако с этим не согласился суд апелляционной инстанции, учитывая следующее.

Исследовав собранные в материалах дела доказательства, коллегия судей указала, что документы, на которые ссылается общество в обоснование своих требований, являются обязательными первичными бухгалтерскими документами, которые могут в отдельных случаях подтверждать реальность проведенных хозяйственных операций.

Однако предметом доказывания в рассматриваемом деле являются обстоятельства, подтверждающие либо опровергающие реальность осуществления самих хозяйственных операций, а следовательно и обоснованность определения налоговых обязательств и налогового кредита истца.

То есть наличие первичных документов является обязательным, но не единственным достаточным условием для формирования налогового кредита, поскольку выполнение обязательства по сделке предполагает составление и других документов. Формальное составление только первичного документа не является безусловным доказательством реальности конкретной хозяйственной операции, если контролирующий орган приводит доводы, ставящие под сомнение её осуществление, в частности, доводы о невозможности поставок контрагентом в связи с отсутствием у него материальных и трудовых ресурсов для ведения предпринимательской деятельности, а также несоответствие номенклатуры приобретённых товаров номенклатуре поставленных согласно данным Единого реестра налоговых накладных; эпизодический или ограниченный сроком, на который приходятся даты выписки документов по поставке; финансовая и налоговая отчётность контрагента, не отражающая соответствующие налоговые обязательства; отсутствие контрагента по месту нахождения.

Указанные выводы нашли своё отражение в постановлениях Верховного Суда от 29 августа 2024 года (дело № 380/2672/23), от 05 мая 2023 года (дело № 1340/5998/18), от 08 ноября 2023 года (дело № 280/4704/21).

В данном случае коллегия судей указала, что местом поставки спорного товара, согласно заключённым между контрагентами спецификациям, является зерновой склад истца в порту.

При этом материалы дела не содержат ни одного доказательства, подтверждающего факт доставки СХП спорного товара в порт на зерновой склад истца, в частности, отсутствуют товарно-транспортные накладные, пропуска, доверенности на получение и прочее.

Кроме того, в суд не предоставлено никаких доказательств предварительной передачи СХП кукурузы на хранение истцу.

Таким образом, существующие бухгалтерские документы отражают лишь факт формальной передачи спорного товара от СХП к ООО, но никоим образом не подтверждают обстоятельства попадания этого товара на склад общества.

В свою очередь, учитывая объём поставленного истцу товара (6375 тонн), коллегия судей считает, что представленные истцом акты приёмки-передачи и расходные накладные без товарно-транспортных накладных и других документов, подтверждающих непосредственную транспортировку товара, не подтверждают реальность проведения хозяйственных операций.

При этом коллегия судей не приняла доводы истца о том, что при приёме спорного товара ООО выступало исключительно как зерновой склад и не участвовало в операциях по транспортировке, поскольку соответствующий товар не мог появиться на соответствующем складе без составления каких-либо первичных бухгалтерских документов.

При таких обстоятельствах коллегия судей считает, что суд первой инстанции не дал надлежащей правовой оценки обстоятельствам данного дела и собранным доказательствам, а следовательно сделал ошибочный вывод о необходимости удовлетворения исковых требований в данном деле.

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